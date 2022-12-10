Три нижегородских вуза вошли в сотню лучших в стране по версии Forbes
Нижний Новгород и Лабытнанги свяжет прямой поезд
Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
"Синергетик" расширит производство в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
30 декабря 2022 12:28  [20] Скульптура птички в стене Нижегородского кремля была отреставрирована
30 декабря 2022 12:23  [23] Анна Давыдова: "В деле сохранения исторического наследия в Нижнем Новгороде, действительно, произошел прорыв!"
30 декабря 2022 12:10  [49] Олег Лавричев поздравил нижегородского ветерана ВОВ с Новым годом
30 декабря 2022 11:42  [67] Депутаты Думы Дзержинска поздравили жителей города с наступающим Новым годом
30 декабря 2022 11:36  [85] Газ в 2022 году бесплатно довели до 11 867 домовладений Нижегородской области
30 декабря 2022 11:08  [89] Новый цифровой маммограф появился в Нижегородском клинико-диагностическом центре
30 декабря 2022 11:02  [98] Медики напоминают нижегородцам о важности правильного питания в новогодние праздники
30 декабря 2022 10:56  [197] Автобусный маршрут А-84 в Нижнем Новгороде будет запущен 1 января
30 декабря 2022 10:35  [115] Работа нескольких частных автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде будет продлена в новогоднюю ночь
30 декабря 2022 10:19  [117] Нижегородская молодежь поздравит с Новым годом 173 ветеранов Великой Отечественной войны
Общество

Газ в 2022 году бесплатно довели до 11 867 домовладений Нижегородской области

30 декабря 2022 11:36  [85] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Газ в 2022 году бесплатно довели до 11 867 домовладений Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.

Согласно информации, в план-график догазификации в уходящем году было включено 17 724 домовладения. На данный момент заключены договоры на технологическое присоединение 18 092 домовладений, к границам 11 867 из них газ уже подведен.

Напомним, в Нижегородской области реализуется программа бесплатного подведения газопровода до цоколя здания. Уже заключено более 550 таких комплексных договоров. 

Также министр энергетики и ЖКХ региона Михаил Морозов рассказал, что единовременные социальные выплаты для социально незащищенных участников программы догазификации получили 318 человек.

Еще 8 нижегородцев возместили часть процентной ставки по кредитам, полученным на газификацию дома. 241 семья использовала региональный материнский капитал для газификации домовладения. Единовременную выплату на газификацию из средств местных бюджетов получили 63 человека.

Ранее сообщалось, что более 5 км внутрипоселкового газопровода уже проложено в поселках Пыра и Пырские дворики.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Газопровод Газоснабжение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph