Газ в 2022 году бесплатно довели до 11 867 домовладений Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Газ в 2022 году бесплатно довели до 11 867 домовладений Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.

Согласно информации, в план-график догазификации в уходящем году было включено 17 724 домовладения. На данный момент заключены договоры на технологическое присоединение 18 092 домовладений, к границам 11 867 из них газ уже подведен.

Напомним, в Нижегородской области реализуется программа бесплатного подведения газопровода до цоколя здания. Уже заключено более 550 таких комплексных договоров.

Также министр энергетики и ЖКХ региона Михаил Морозов рассказал, что единовременные социальные выплаты для социально незащищенных участников программы догазификации получили 318 человек.

Еще 8 нижегородцев возместили часть процентной ставки по кредитам, полученным на газификацию дома. 241 семья использовала региональный материнский капитал для газификации домовладения. Единовременную выплату на газификацию из средств местных бюджетов получили 63 человека.

Ранее сообщалось, что более 5 км внутрипоселкового газопровода уже проложено в поселках Пыра и Пырские дворики.