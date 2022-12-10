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Культура и отдых

Рождественская воздухоплавательная фиеста пройдет в Нижнем Новгороде 4-8 января

30 декабря 2022 12:36  [36] Культура и отдых

Фото: Владимир Яшин

Рождественская воздухоплавательная фиеста пройдет в Нижнем Новгороде 4-8 января. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на организаторов.

Согласно информации, мероприятие пройдет в указанный период в течение двух дней с наиболее подходящей погодой.

Всего же в 2023 году запланировано несколько воздухоплавательных мероприятий.

Так, "Кубок Вызова SharNN" - гонка светового дня аэростатов на дальность - состоится в один из дней в промежутке с 13 февраля по 9 марта.

С 6 по 9 июля пройдет шестая "Приволжская фиеста, которую приурочат к дню Семьи, Любви и Верности.

В период 2-6 августа уже в четвертый раз будет организован "Чемпионат Нижегородской области", а 25-27 августа во второй раз состоится "Арзамасская фиеста", на участие в которой заявлено 10 аэростатов.

Ранее сообщалось, что более 60 праздничных программ пройдет в парках Нижнего Новгорода в новогодние каникулы.

С полной программой новогодних мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

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Теги:
Воздухоплавательный спорт Новый год
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