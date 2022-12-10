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Александр Синелобов в рамках акции "Ёлка желаний" подарил планшет 9-летней нижегородке

30 декабря 2022 13:18  [72]

Министр ИТ и связи Нижегородской области Александр Синелобов принял участие в традиционной Всероссийской акции "Ёлка желаний". Он исполнил просьбу девятилетней нижегородки Софьи Чировой, которая увлекается созданием мультфильмов - и подарил ей планшет.

По словам министра, акция даёт прекрасную возможность исполнить новогодние желания "особенных" детей.

Он рассказал, что Соня, желание которой ему посчастливилось исполнить в этом году, имеет ограничения слуха. Тем не менее, девочка сама освоила создание мультиков на планшете.

"Старенький планшет, на котором она рисует сейчас, очень медленный, с низким объёмом памяти. И её маленькая новогодняя мечта – новый планшет. Вручил Соне современный планшет, который позволит ей изучать современные графические программы. Соня пообещала поделиться своим творчеством с нами, так что будем ждать её новых мультиков", - отметил Александр Синелобов.

Напомним, а в рамках акции "Ёлка желаний" Всероссийского проекта "Мечтай со мной" в дни новогодних праздников исполняются мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и детей из малообеспеченных семей. Ежегодно сотни волшебных ёлок устанавливают в учреждениях органов власти, волонтёрских центрах, на крупных мероприятиях.

В Нижегородской области в проекте принимают участие правительство, Законодательное собрание, мэрия. Так, Глеб Никитин исполнит мечту Димы Николаева, который загадал встречу с футболистами на стадионе "Нижний Новгород". Юрий Шалабаев исполнит желание 7-летней Даши из Первого санаторного детского дома: девочка попросила мягкую игрушку. А председатель Заксобрания Евгений Люлин снял с ёлки шарик с желанием девочки из Дзержинска Софии, которая мечтает о полёте на воздушном шаре.

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