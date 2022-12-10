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Общество

Ольга Петрова и Давид Мелик-Гусейнов в рамках акции "Ёлка желаний" исполнили мечты трех юных нижегородцев

30 декабря 2022 17:53  [82] Общество
Ольга Петрова с Богданом Звездиным

Ольга Петрова с Богданом Звездиным

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Министр образования Нижегородской области Ольга Петрова и замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в рамках акции "Ёлка желаний" исполнили мечты трех юных нижегородцев.

Так, Ольга Петрова подарила 13-летнему Диме Устинове из Заволжья билеты в аквапарк. 8-летний Богдан Звездин из поселка Неклюдово получил в подарок от министра барабанную установку. 

Как рассказала Ольга Петрова, вместе с ней подарки ребят вручал и Дед Мороз

Ольга Петрова и Дима Устинов

"Уверена, праздничное настроение останется с ними надолго. Здорово, что есть такая замечательная акция - "Ёлка желаний", которая позволяет подарить счастье детям и усилить веру в чудеса у взрослых" – сказала она.

"Спасибо дедушке Морозу за подарки. Пусть наступающий год будет удачным, счастливым и дружелюбным! Пусть год Кролика принесет всем успех!" – пожелал всем Дима Устинов.

Также Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что навестил с подарком мальчика Артёма, но его желание - секрет.

"Тема меня удивил. Он сам рашил сделать подарок. И это была  супер аппликация. Сделал своими руками. Детский шедевр займёт почетное место в моем кабинете. Вот такой Тёма маленький Дед Мороз", - написал в своем Telegram-канале замгубернатора.

Напомним, в рамках акции "Ёлка желаний" Всероссийского проекта "Мечтай со мной" в дни новогодних праздников исполняются мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и детей из малообеспеченных семей. Ежегодно сотни волшебных ёлок устанавливают в учреждениях органов власти, волонтёрских центрах, на крупных мероприятиях.

Ранее Александр Синелобов в рамках акции "Ёлка желаний" подарил планшет 9-летней нижегородке, а Ольга Гусева исполнила мечту 6-летней Веры Бабаевой.

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Теги:
Дети Ёлка желаний
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