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Происшествия

Двое рабочих погибли в смотровом канализационном колодце в Сергачском районе

30 декабря 2022 17:35  [84] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет причины и обстоятельства группового несчастного случая, произошедшего на территории свинокомплекса в селе Толба Сергачского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, данные о ЧП поступили в 13:20 30 декабря. В смотровом канализационном колодце на территории предприятия "Правдинское свинопроизводство-2" погибли двое подсобных рабочих.

Инспекторы выясняют все обстоятельства происшедшего.

Напомним, двое мужчин отравились газами в канализационном люке в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что оператор котельной производственного предприятия в Кстове скончался после несчастного случая.

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Теги:
Госинспекция труда несчастный случай Сергачский район
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