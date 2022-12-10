Двое рабочих погибли в смотровом канализационном колодце в Сергачском районе Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет причины и обстоятельства группового несчастного случая, произошедшего на территории свинокомплекса в селе Толба Сергачского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, данные о ЧП поступили в 13:20 30 декабря. В смотровом канализационном колодце на территории предприятия "Правдинское свинопроизводство-2" погибли двое подсобных рабочих.

Инспекторы выясняют все обстоятельства происшедшего.

Напомним, двое мужчин отравились газами в канализационном люке в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что оператор котельной производственного предприятия в Кстове скончался после несчастного случая.