Двое рабочих погибли в смотровом канализационном колодце в Сергачском районе

Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет причины и обстоятельства группового несчастного случая, произошедшего на территории свинокомплекса в селе Толба Сергачского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации, данные о ЧП поступили в 13:20 30 декабря. В смотровом канализационном колодце на территории предприятия "Правдинское свинопроизводство-2" погибли двое подсобных рабочих.
Инспекторы выясняют все обстоятельства происшедшего.
Напомним, двое мужчин отравились газами в канализационном люке в Нижнем Новгороде.
Ранее сообщалось, что оператор котельной производственного предприятия в Кстове скончался после несчастного случая.
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