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Общество

Центр поддержки мобилизованных нижегородцев и их семей передал военнослужащим партию новогодних посыло

31 декабря 2022 15:43  [29] Общество
фото: Дом народного единства

фото: Дом народного единства

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Координационный центр поддержки мобилизованных нижегородцев и их семей передал военнослужащим партию новогодних посылок. Об этом сообщили в Доме народного единства Нижегородской области.

"Мы привезли подарки нашим бойцам: вязаные носочки от нижегородских мастериц, сладости, новогодние открытки и письма детей. Несмотря на юный возраст, они находят нужные слова — сколько в них тепла и неподдельной искренности! Дети понимают, что взрослым сейчас нелегко. Я думаю, что такую весточку рад получить любой боец. Нижегородцы их не забывают и в них верят", - сказала сотрудник Координационного центра поддержки мобилизованных граждан, военнослужащих и их семей Нижегородской области Екатерина Генералова.

Также центр поддержки мобилизованных организовал для военных два новогодних концерта. Перед ними выступили ветераны боевых действий с патриотическим репертуаром, включая песни военных лет.

"Патриотические песни нас всех объединяют, поднимают настроение и боевой дух. Концерты прошли на одном дыхании", - отметила Екатерина Генералова.

Напомним, координационный центр помощи мобилизованным работает на базе Дома народного единства уже более двух месяцев, как и 58 пунктов сборов посылок по всей Нижегородской области. Ежедневно они принимают от жителей и представителей организаций, которые хотят поддержать земляков, предметы первой необходимости, медикаменты, снаряжение. Вещи и письма координационный центр отправляет мобилизованным в учебные части.

Горячая линия +7 (831) 233-33-40 доступна с понедельника по пятницу. Пункты координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей работают ежедневно.

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Теги:
Армия Новый год
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