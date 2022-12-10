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Общество

Новогодняя ёлка для детей и их родителей впервые пройдет на стадионе "Нижний Новгород"

03 января 2023 11:02  [220] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

С 3 по 6 января на стадионе "Нижний Новгород" пройдет спортивный новогодний праздник для детей. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Согласно информации, в новогодней программе ребят ждет волшебное праздничное представление "Новогодний Огонь", хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой вокруг спортивной елки, рождественские мастерские для детей и взрослых, спорт-почта, тематические фотозоны, а также сладкий подарок.

Бесплатные представления будут проходить дважды в день, в 10.00 и в 14.00.

Предварительная регистрация обязательна. Забронировать билеты можно по ссылке https://arrgroup.timepad.ru/event/2280842/.

Вход через гейт №7. Обязательно наличие сменной обуви для ребенка. Возраст участников – 4-12 лет.

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Теги:
Дети Новый год
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