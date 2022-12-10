Руководитель коммерческой компании получила условный срок за взятку экс-руководству Нижегородского водоканала Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Руководитель коммерческой компании получила условный срок за взятку экс-руководству Нижегородского водоканала. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Согласно информации, подсудимая в период с апреля по ноябрь 2020 года передала бывшему первому заместителю гендиректора АО "Нижегородский водоканал" взятку в размере более 1,4 млн рублей за продление действующего между организациями договора.

В отношении руководителя коммерческой организации было возбуждено уголовное дело по статье 291 ч. 5 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).

Суд назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и со штрафом 2,8 млн рублей.

Напомним, сейчас идет суд над бывшим гендиректором АО "Нижегородский водоканал" Николаем Николюком и рядом сотрудников организации. Они обвиняются в получении крупных взяток, покушении на мошенничество и организации преступного сообщества.

Также ранее сообщалось, что бывшие руководители Борского водоканала получили по 1,5 года колонии за мошенничество.