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Водитель автобуса Т-57 в Нижнем Новгороде уволен за прием оплаты проезда на личную карту. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.
Согласно информации, пассажиры сообщили в Центр развития транспортных систем, что в автобусе был выключен валидатор, а водитель требовал перевода денег на свою личную банковскую карту.
Жалоба была направлена перевозчику ООО "Елена", после чего водитель был уволен.
Также Алена Чернышова рассказала о поступившей в адрес кондуктора маршрута А-40 благодарности. 4 января автобус сломался на Окском съезде. Кондуктор вывела пассажиров из салона, перевела их через дорогу и посадила в автобус А-2 без дополнительной оплаты.
Напомним, обратиться в колл-центр Центра развития транспортных систем можно по телефону +7 (831) 422-28-25.
Ранее жительница Нижнего Новгорода поблагодарила водителя автобуса Т-83 за спасение ее мужа.
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