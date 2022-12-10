Водитель автобуса Т-57 в Нижнем Новгороде уволен за прием оплаты проезда на личную карту Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Водитель автобуса Т-57 в Нижнем Новгороде уволен за прием оплаты проезда на личную карту. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, пассажиры сообщили в Центр развития транспортных систем, что в автобусе был выключен валидатор, а водитель требовал перевода денег на свою личную банковскую карту.

Жалоба была направлена перевозчику ООО "Елена", после чего водитель был уволен.

Также Алена Чернышова рассказала о поступившей в адрес кондуктора маршрута А-40 благодарности. 4 января автобус сломался на Окском съезде. Кондуктор вывела пассажиров из салона, перевела их через дорогу и посадила в автобус А-2 без дополнительной оплаты.

Напомним, обратиться в колл-центр Центра развития транспортных систем можно по телефону +7 (831) 422-28-25.

Ранее жительница Нижнего Новгорода поблагодарила водителя автобуса Т-83 за спасение ее мужа.