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Деятельность трех незаконных ёлочных базаров пресекли в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Согласно информации, в рамках операции "Ель" было проведено более 430 мероприятий, в ходе которых полицейские проверяли документацию и разрешения на вырубку хвойных пород деревьев. Также проводился досмотр автомобилей.
По итогам операции было закрыто три незаконных елочных базара, а также изъято 30 хвойных деревьев.
По данным фактам было составлено 35 административных протоколов по статьям 14. 1 ч. 1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения) и 8.28 КоАП РФ (незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев…).
Напомним, перед Новым годом в регионе была усилена охрана елей усилили в рамках акции "Ёлочка, живи!".
Ранее сообщалось, что средний объем незаконной заготовки леса в Нижегородской области сократился в 2,5 раза.
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