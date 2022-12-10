Деятельность трех незаконных ёлочных базаров пресекли в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Деятельность трех незаконных ёлочных базаров пресекли в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, в рамках операции "Ель" было проведено более 430 мероприятий, в ходе которых полицейские проверяли документацию и разрешения на вырубку хвойных пород деревьев. Также проводился досмотр автомобилей.

По итогам операции было закрыто три незаконных елочных базара, а также изъято 30 хвойных деревьев.

По данным фактам было составлено 35 административных протоколов по статьям 14. 1 ч. 1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения) и 8.28 КоАП РФ (незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев…).

Напомним, перед Новым годом в регионе была усилена охрана елей усилили в рамках акции "Ёлочка, живи!".

Ранее сообщалось, что средний объем незаконной заготовки леса в Нижегородской области сократился в 2,5 раза.