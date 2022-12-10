Электричество и вода частично отключены в семи районах Нижнего Новгорода 12 января Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 12 января в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

Согласно информации, в Сормовском районе с 9:00 до 12:00 не будет отопления на улице Дубравной, в доме №7.

На улице Мокроусова в многоквартирных домах №13, 15, 17 с 9:00 до 17:00 отключено электричество.

Вечером с 20:00 до 21:00 запланировано отключение света по адресам: ул. Беломорская (все дома); ул. Гудронная (все дома); ул. Достоевского (все дома); ул. Торфяная (все дома); ул. Травяная, 14, 16, 18, 20, 20а, 21, 22, 23а, 23, 24, 25; ул. Ударная ул; 12, 14; ул. Федосеенко ул; 7, 9, 12, 16, 21, 23, 37.

В Московском районе отключено горячее водоснабжение на улице ул. Чаадаева, в домах №4 и 6. Работы на трубопроводе запланированы с 9:00 до 15:00.

В Нижегородском районе в связи с пожаром на улице Ильинской отключено электроснабжения нескольких домов. Без света остались здания № 58, 58а, 58б, 62, 64, 68а. По предварительной информации, электропитание включат в 12:00.

В Ленинском районе без света остались жилые дома на ул. Глеба Успенского ул; 1, 1в, 3; ул. Композиторской, 1; ул. Паскаля, 27. Электричества в них не будет с 8:00 до 17:00.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 запланировано отключение света по адресам: ул. Агрономическая, 4-52, 50а, 54а, 58, 60б, 60, 66а, 68; Парниковый пер, 1-23а; ул. Рыбинская, 1-30.

В Приокском районе с 9:00 до 17:00 света не будет на ул. Академика Лебедева, 2-4; пр. Гагарина, 202-206; ул. Маршала Жукова, 9-11; мкрн. Щербинки 1, 23.

В Канавинском районе с 10:00 до 16:00 обесточены ул. Кузбасская, 35, 37; ул. Орская, 1-12; ул. Осипенко, 11, 13, 15, 17, 18; ул. Пулковская, 3, 5, 7, 9, 36, 38; ул. Серова, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46; ул. Героя Овчинникова, 1-13, 15, 21, 23, 20/25, 25/23; ул. Пурехская, 33, 35, 37; ул.Череповецкая,1-13; ул. Юрьевецкая, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 35, 37, 29/13, 31/10.

Напомним, что аварии на трубопроводах стали причиной перебоев в подаче воды в многоквартирном доме №51 по улице Октябрьской революции в Канавинском районе Нижнего Новгорода.