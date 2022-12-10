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Нижегородскую область в 2022 году покинули 16 IT-компаний. Об этом сообщает портал ITGorky.
Согласно информации, среди ушедших компаний Intel, HARMAN, EPAM, Five9, Open Cascade, Game Insight и другие.
Из России выехали более 4 тысяч нижегородских IT-специалистов. Отмечается, что некоторые из них уже вернулись или периодически возвращаются обратно. Всего же в Нижнем Новгороде в IT-отрасли работает более 21 тысячи специалистов.
Также шесть компаний объявили о полном или частичном роспуске команд, с сохранением юридического лица, чтобы принять решения о дальнейших действиях. Девять компаний прекратили нанимать новых сотрудников, но действующие команды продолжают работать.
Ранее сообщалось, что около 500 сотрудников нижегородского офиса Intel планируется перевезти в Германию.
Также напомним, что нижегородские IT-специалисты подали уже около 550 заявок на льготную ипотеку.
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