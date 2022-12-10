Нижегородскую область в 2022 году покинули 16 IT-компаний Бизнес

Фото: с сайта ixbt.com

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородскую область в 2022 году покинули 16 IT-компаний. Об этом сообщает портал ITGorky.

Согласно информации, среди ушедших компаний Intel, HARMAN, EPAM, Five9, Open Cascade, Game Insight и другие.

Из России выехали более 4 тысяч нижегородских IT-специалистов. Отмечается, что некоторые из них уже вернулись или периодически возвращаются обратно. Всего же в Нижнем Новгороде в IT-отрасли работает более 21 тысячи специалистов.

Также шесть компаний объявили о полном или частичном роспуске команд, с сохранением юридического лица, чтобы принять решения о дальнейших действиях. Девять компаний прекратили нанимать новых сотрудников, но действующие команды продолжают работать.

Ранее сообщалось, что около 500 сотрудников нижегородского офиса Intel планируется перевезти в Германию.

Также напомним, что нижегородские IT-специалисты подали уже около 550 заявок на льготную ипотеку.