Около 500 сотрудников нижегородского офиса Intel планируется перевезти в Германию Бизнес

Фото: с сайта ixbt.com

Около 500 сотрудников нижегородского офиса Intel планируется перевезти в Германию. Об этом сообщает "Бизнес News" со ссылкой на выступление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина во время пленарной сессии военно-технического форума "Армия2022".

Как рассказал глава региона, задача правительства - удержать специалистов. Для этого на базе КУПНО был создан кадровый центр по IT, который ищет возможности совместить потребности нижегородских компаний с возможностями высвобождающихся специалистов. Кроме того, Сбер и Росатом активно набирает бывших сотрудников Intel.

Также Глеб Никитин отметил, что в Нижнем Новгороде открыт филиал Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИЭФ), что является одним из положительных примеров переориентации IT-специалистов на внутренний рынок.

Кроме того, губернатор сообщил, что в Нижегородской области приостановлена программа Intel по подготовке учителей информатики, которая действовала совместно с ННГУ.

Напомним, что в апреле более 900 сотрудников нижегородского офиса "Intel" были отправлены в простой.