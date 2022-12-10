Глеб Никитин и еще 12 нижегородцев попали под санкции Украины Политика

Глеб Никитин

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Глеб Никитин и еще 12 нижегородцев попали под санкции Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Согласно информации, санкции будут действовать 5 лет и ограничивают торговые операции, приобретение земельных участков и ценных бумаг. Всего в списке ограничений 12 пунктов.

Так, в санкционный список попали следующие нижегородцы:

- губернатор Нижегородской области Глеб Никитин;

- актриса Наталья Бочкарева;

- член Президиума Регионального политического совета партии "Единая Россия", бывший замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский;

- вице-президент ОМК, член Президиума Регионального политического совета партии "Единая Россия" Денис Москвин;

- председатель совета директоров АО "Теплоэнерго", первый заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин;

- депутат Гордумы Нижнего Новгорода, член совета директоров АО "Теплоэнерго" Павел Пашинин;

- сопредседатель ОНФ Нижегородской области, член совета директоров АО "Теплоэнерго" Елена Ленина;

- гендиректора АО "Теплоэнерго" и Нижегородского водоканала Илья Халтурин;

- начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский;

- губернатор Тамбовской области, уроженец Нижнего Новгорода Максим Егоров;

- писатель Захар Прилепин;

- первый заместитель руководителя администрации президента РФ, бывший полпред президента РФ в ПФО Сергей Кириенко;

- генеральный директор компании VK Владимир Кириенко.

Ранее сообщалось, что более 20 нижегородских компаний попали в санкционный список Украины.

Под персональными санкциями также находятся нижегородцы Сергей и Владимир Кристовские - основатели группы "Uma2rman" и уроженка Нижнего Новгорода, певица Ольга Кормухина.