Глеб Никитин
Глеб Никитин и еще 12 нижегородцев попали под санкции Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.
Согласно информации, санкции будут действовать 5 лет и ограничивают торговые операции, приобретение земельных участков и ценных бумаг. Всего в списке ограничений 12 пунктов.
Так, в санкционный список попали следующие нижегородцы:
- губернатор Нижегородской области Глеб Никитин;
- актриса Наталья Бочкарева;
- член Президиума Регионального политического совета партии "Единая Россия", бывший замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский;
- вице-президент ОМК, член Президиума Регионального политического совета партии "Единая Россия" Денис Москвин;
- председатель совета директоров АО "Теплоэнерго", первый заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин;
- депутат Гордумы Нижнего Новгорода, член совета директоров АО "Теплоэнерго" Павел Пашинин;
- сопредседатель ОНФ Нижегородской области, член совета директоров АО "Теплоэнерго" Елена Ленина;
- гендиректора АО "Теплоэнерго" и Нижегородского водоканала Илья Халтурин;
- начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский;
- губернатор Тамбовской области, уроженец Нижнего Новгорода Максим Егоров;
- писатель Захар Прилепин;
- первый заместитель руководителя администрации президента РФ, бывший полпред президента РФ в ПФО Сергей Кириенко;
- генеральный директор компании VK Владимир Кириенко.
Ранее сообщалось, что более 20 нижегородских компаний попали в санкционный список Украины.
Под персональными санкциями также находятся нижегородцы Сергей и Владимир Кристовские - основатели группы "Uma2rman" и уроженка Нижнего Новгорода, певица Ольга Кормухина.
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