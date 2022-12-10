Установлена максимальная плата за детсады на 2023 год
Три нижегородских вуза вошли в сотню лучших в стране по версии Forbes
Публичные обсуждения законопроекта "о тишине"
Нижний Новгород и Лабытнанги свяжет прямой поезд
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
12 января 2023 16:45  [88] Девушка отравилась газом в своей квартире в Лысково
12 января 2023 16:33  [115] Пожар в "Доме Котельникова" полностью ликвидирован
12 января 2023 15:38  [189] Неизвестный мужчина ворвался в школу Дзержинска и приставал к ученикам
12 января 2023 11:29  [735] Готовивший нападение на школу в Нижнем Новгороде подросток предстанет перед судом
12 января 2023 09:25  [677] ОКН "Дом Котельникова" горит на улице Ильинской в Нижнем Новгороде
11 января 2023 11:51  [203] Почти 20 пьяных водителей было задержано в Нижегородской области за новогодние праздники
10 января 2023 11:11  [365] Молодой мужчина погиб во время пожара в Воскресенском районе
10 января 2023 10:38  [391] Руководитель коммерческой компании получила условный срок за взятку экс-руководству Нижегородского водоканала
10 января 2023 10:12  [347] Житель Нижнего Новгорода перевёл банковским мошенникам более 1,3 млн рублей
09 января 2023 13:28  [392] Пенсионерка из Нижнего Новгорода продала всю свою недвижимость и перевела мошенникам 5,4 млн рублей
Происшествия

Пожар в "Доме Котельникова" полностью ликвидирован

12 января 2023 16:33  [115] Происшествия
Фото: МЧС Нижегородской области

Фото: МЧС Нижегородской области

В МЧС Нижегородской области сообщили о полной ликвидации пожара в "Доме Котельникова" на улице Ильинской.

Как уточнили в ведомстве, пожарные и спасатели завершили работу в 15:45. Они провели разборку и проливку по всему периметру.

Общая площадь возгорания в историческом здании составила 600 кв. метров, погибших и пострадавших нет. 

В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 79 человек и 22 единицы спецтехники.

Дорожные службы обрабатывают проезжую часть улицы Ильинской пескосоляной смесью во избежание образования гололеда после тушения огня.

Напомним, что Управление госохраны ОКН по Нижегородской области проведет проверку по факту возгорания "Дома Котельникова" на улице Ильинской.

Ранее сообщалось, что ОКН "Дом Котельникова" отремонтируют к 800-летию Нижнего Новгорода.

Контракт на реставрацию ОКН "Дом Котельникова" ранее был заключен из-за угрозы обрушения здания.

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС ОКН Пожар
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Архив
Грипп заразен
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph