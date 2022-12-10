Пожар в "Доме Котельникова" полностью ликвидирован Происшествия

Фото: МЧС Нижегородской области

В МЧС Нижегородской области сообщили о полной ликвидации пожара в "Доме Котельникова" на улице Ильинской.

Как уточнили в ведомстве, пожарные и спасатели завершили работу в 15:45. Они провели разборку и проливку по всему периметру.

Общая площадь возгорания в историческом здании составила 600 кв. метров, погибших и пострадавших нет.

В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 79 человек и 22 единицы спецтехники.

Дорожные службы обрабатывают проезжую часть улицы Ильинской пескосоляной смесью во избежание образования гололеда после тушения огня.

Напомним, что Управление госохраны ОКН по Нижегородской области проведет проверку по факту возгорания "Дома Котельникова" на улице Ильинской.

Ранее сообщалось, что ОКН "Дом Котельникова" отремонтируют к 800-летию Нижнего Новгорода.

Контракт на реставрацию ОКН "Дом Котельникова" ранее был заключен из-за угрозы обрушения здания.