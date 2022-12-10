Призывной возраст в России планируют повысить уже весной 2023 года Общество

Кампания по повышению призывного возраста в России может начаться уже этой весной. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на слова главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

Напомним, в конце декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил увеличить призывной возраст с 18 лет до 21 года, а предельным возрастом для срочной службы для граждан установить 30-летие.

Согласно информации, озвученной Каргаполовым, призывной возраст планируется увеличивать поэтапно в течение трёх лет. Но предварительно необходимо принять комплекс поправок в законодательные о воинской службе, отметил парламентарий.

"Если в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не служили, а военное задание — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, половину — люди от 21 года до 30 лет", — цитирует главу комитета Госдумы по обороне "Парламентская газета".

Также сообщается, что власти при этом не планируют отменять отсрочку от армии для студентов.

Ранее сообщалось, что осенний призыв в армию завершился в Нижегородской области 30 декабря. По его итогам около 1 700 нижегородцев, в том числе почти 700 человек из Нижнего Новгорода, направлены во все виды и рода войск ВС РФ.