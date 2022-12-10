Почти 90 социальных предприятий Нижегородской области получили гранты в 2022 году Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 90 социальных предприятий Нижегородской области получили гранты в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в 2020 году в регионе был зарегистрирован 161 социальный предприниматель, а в 2022 году их число превысило 350. В прошлом году гранты получили 86 нижегородских социальных предприятий.

Гранты до 500 тысяч рублей можно направить на аренду и ремонт помещений, закупку сырья и оборудования, оплату коммунальных услуг и лизинговый платежей, а также многое другое.

Руководитель АНО "Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области" Игорь Седых отметил, что меры поддержки будут реализовываться и в 2023 году. Заявки на гранты можно будет подавать с начала января.

Ранее в Нижегородской области наградили лучших социальных предпринимателей.