Поступление доходов консолидированного бюджета Нижегородской области в 2022 году выросло на 19,4% Экономика

правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области в 2022 году выросло на 19,4% в сравнении с показателями 2021 года. Об этом сообщили в министерстве финансов региона.

Согласно информации, в прошедшем году доходы региона были получены в объеме 330,4 млрд рублей, что на 43 млрд рублей больше, чем в 2021 году. Из них налоговые и неналоговые доходы – 264,7 млрд рублей. Расходы были исполнены в объеме 351,2 млрд рублей.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, бюджет исполнен в запланированных объемах, а запланированные и дополнительные поступления позволили правительству региону сконцентрироваться не только на необходимых тратах, но и на проектах развития, на поддержке муниципалитетов.

Замгубернатора Егор Поляков отметил, что пессимистичные прогнозы не оправдались. В регионе сохранилась положительная динамика развития большинства отраслей экономики области.

Доходы областного бюджета были получены в объеме 280,4 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые – 213,9 млрд рублей. Этот показатель на 19,9% выше уровня 2021 года. Расходы областного бюджета исполнены в объеме 301,1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что почти 70 млрд рублей доходов поступило в бюджет Нижнего Новгорода в 2022 году.

Также напомним, что Нижегородская область в 2022 году сэкономила на торгах 2,8 млрд рублей.