Нижегородская область в 2022 году сэкономила на торгах 2,8 млрд рублей Экономика

правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область в 2022 году сэкономила на торгах 2,8 млрд рублей. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона.

Согласно информации, в уходящем году в области было проведено 1 565 торгов на общую сумму 44,8 млрд рублей. В среднем, на один состоявший лот было подано 4,8 заявки.

В декабре проведено 198 процедур торгов на 3 млрд рублей. Экономия за последний месяц года составила 244,3 млн рублей.

Так, средства были сэкономлены на торгах на проведение работ по капремонту социально значимых учреждений (125 млн рублей), на выполнение работ по реконструкции и содержанию дорог (51,4 млн рублей), на поставку печного топлива (15,8 млн рублей). На один состоявшийся лот подано, в среднем, 6,4 заявки участников.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область в 2022 году получила 18,9 млрд рублей инфраструктурного бюджетного кредита.

Также напомним, что бюджет Нижегородской области на 2023 год принят на заседании ЗСНО.