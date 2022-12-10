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Общество

Более 6 млрд рублей направлено на модернизацию коммунальных сетей в Дзержинске в 2023 году

13 января 2023 12:40  [91] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 6 млрд рублей направлено на модернизацию коммунальных сетей в Дзержинске в 2023 году. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Согласно информации, масштабные ремонтные работы пройдут на сетях тепло- и водоснабжения как в самом Дзержинске, так и в поселках городского округа.

Так, ПАО "Т Плюс" в этом году запланировало реализацию мероприятий на общую сумму 1,5 млрд рублей, на концессионном имуществе - на сумму 399 млн рублей. В частности, будет отремонтировано 22 км теплосетей, что позволит увеличить срок их эксплуатации, сократить расход теплоносителя и уменьшить тепловые потери. Работы пройдут на участках с наибольшим износом и в местах, где пропускная способность недостаточна для подключения новых потребителей.

Как отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов, ранее в Дзержинске не было таких масштабных перекладок трубопроводов тепловых сетей. После завершения работ будет полностью восстановлено благоустройство и дорожное покрытие.

АО "ДВК" в 2023 году вложит более 182 млн рублей в реконструкцию 1,3 км городских водопроводных сетей и 1,3 км сетей водоснабжения и абонентских вводов рабочего поселка Пыра, а также 0,3 км канализационных сетей Дзержинска и 0,4 км канализационных сетей Пыры. Также будет завершена реконструкция насосной станции второго подъема.

ООО "Нижегородтеплогаз" отремонтирует котельные Дзержинска за более чем 26 млн руб. Так, будет обновлено оборудование котельной №38, обслуживающей 12 многоквартирных домов и детский сад. Также запланирован капремонт котлов, системы газоснабжения, зданий и сооружений котельных, автоматики безопасности, текущий ремонт теплосетей с заменой ветхих и аварийных участков.

Кроме того, более 10 млн рублей из городского бюджета выделено на модернизацию систем и котельных МУП "ДзержинскЭнерго" и МП ЖКХ "Планета".

Ранее сообщалось, что почти половину котельных отремонтировали в Арзамасе за три года.

Также напомним, что Теплоэнерго в 2023 году планирует заменить 120 км теплосетей в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ
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