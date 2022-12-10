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Общество

Почти 60 проектов из Нижегородской области получили президентские гранты

13 января 2023 13:26  [49] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 60 проектов из Нижегородской области получили гранты президента России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, по итогам первого в 2023 году конкурса средства на реализацию своих проектов получили 58 нижегородских заявок.

Среди всех регионов ПФО Нижегородская область заняла 1 место по количеству привлеченных средств и 2 место - по количеству проектов-победителей. Всего реализацию нижегородских проектов-победителей будет выделено более 125,3 млн рублей.

Например, нижегородская ассоциация "Служение" получила более 10 млн рублей на реализацию проекта стратегии ресурсной поддержки НКО Приволжья. Его цель - повышение эффективности ресурсной поддержки в регионах ПФО для устойчивого развития социально ориентированных НКО в сложных социально-экономических условиях

Отмечается, что 16 НКО Нижегородской области стали победителями конкурса Фонда президентских грантов впервые.

С полным списком победителей конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что нижегородские компании в 2022 году получили от Фонда содействия инновациям более 350 млн рублей.

Также напомним, что почти 90 социальных предприятий Нижегородской области получили гранты в 2022 году.

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