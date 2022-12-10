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Электронные водительские права стали доступны в приложении "Госуслуги Авто". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минцифры.
Согласно информации, приложение "Госуслуги Авто" с 2021 года скачали уже более 2,5 млн человек.
Электронные права будут доступны даже без подключения к интернету. Для их демонстрации в приложении необходимо выбрать нужный документ и нажать на кнопку "Предъявить документы". Сотрудник ДТП считает QR-код и данные автоматически загрузятся из базы ГИБДД.
Также в приложении доступны цифровая копия СТС, функция оформления европротокола онлайн, оплата и обжалование штрафов, запись на регистрацию автомобиля и замену водительских прав.
При этом водители должны иметь при себе водительские права и в оригинальном виде, даже если у них есть электронные документы.
Напомним, с 1 октября в экспериментальном формате была запущена возможность демонстрации электронных прав.
Также в октября в ПДД была закреплена возможность предоставлять электронные водительские права.
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