Электронные водительские права стали доступны в приложении "Госуслуги Авто" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Электронные водительские права стали доступны в приложении "Госуслуги Авто". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минцифры.

Согласно информации, приложение "Госуслуги Авто" с 2021 года скачали уже более 2,5 млн человек.

Электронные права будут доступны даже без подключения к интернету. Для их демонстрации в приложении необходимо выбрать нужный документ и нажать на кнопку "Предъявить документы". Сотрудник ДТП считает QR-код и данные автоматически загрузятся из базы ГИБДД.

Также в приложении доступны цифровая копия СТС, функция оформления европротокола онлайн, оплата и обжалование штрафов, запись на регистрацию автомобиля и замену водительских прав.

При этом водители должны иметь при себе водительские права и в оригинальном виде, даже если у них есть электронные документы.

Напомним, с 1 октября в экспериментальном формате была запущена возможность демонстрации электронных прав.

Также в октября в ПДД была закреплена возможность предоставлять электронные водительские права.