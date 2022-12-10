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Бизнес

Нижегородцы могут подать заявку на присуждение звания "Заслуженный предприниматель Нижегородской области"

13 января 2023 15:51  [97] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородцы могут подать заявку на присуждение звания "Заслуженный предприниматель Нижегородской области". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как рассказал замгубернатора Андрей Саносян, почетное звание "Заслуженный предприниматель Нижегородской области" получили уже более 20 человек, ведущих свой бизнес в различных отраслях. Кроме того, они активно участвуют в общественной социальной жизни региона и страны.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, подать заявку на присуждение звания могут коллективы организаций, а также органы исполнительной власти, местного самоуправления, уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской области. Кроме того, кандидата могут выдвинуть деловые объединения предпринимателей и общественные организации. 

Претендовать на получение звания могут бизнесмены, работающие в регионе не менее 10 лет и имеющие весомые достижения на уровне субъекта федерации, страны и на международной арене.

Кандидатов будут оценивать по вкладу в развитие территорий, решение социальных и экономических вопросов, созданию новых рабочих мест, социальному обеспечение работников и подготовке квалифицированных кадров.

Для того чтобы подать заявку на присуждение звания, необходимо отправить пакет документов на электронную почту: konkurs@minprom.kreml.nnov.ru. Ознакомиться с положением и скачать анкету для заполнения можно на сайте Минпрома. Справки об участии в конкурсе – по телефону: 8 (831) 435-16-38.

Прием заявок продлится до 1 июня 2023 года.

Ранее в Нижегородской области наградили лучших социальных предпринимателей.

Также напомним, что Нижегородская область в 2022 году полностью выполнила нацпроект по поддержке предпринимательства.

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Теги:
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