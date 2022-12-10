ООО "Аэрозолекс" из Дзержинска стало 209 участником нацпроекта "Производительность труда" в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ООО "Аэрозолекс" из Дзержинска стало 209 участником нацпроекта "Производительность труда" в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, предприятие специализируется на производстве диметилового эфира. Компания поставляет сырье для производства аэрозолей, пищевой и косметической продукции, товаров бытовой химии и строительных материалов.

Как рассказал министр промышленности региона Максим Черкасов, ООО "Аэрозолекс" может снабжать необходимым сырьем химических производителей не только Нижегородской области, но и всего российского рынка.

Сейчас эксперты РЦК проводят диагностику предприятия и уже приступили к обучению сотрудников компании.

Ранее сообщалось, что нацпроект "Производительность туда" в Нижегородской области в 2022 году выполнен на 100%.