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ООО "Аэрозолекс" из Дзержинска стало 209 участником нацпроекта "Производительность труда" в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации, предприятие специализируется на производстве диметилового эфира. Компания поставляет сырье для производства аэрозолей, пищевой и косметической продукции, товаров бытовой химии и строительных материалов.
Как рассказал министр промышленности региона Максим Черкасов, ООО "Аэрозолекс" может снабжать необходимым сырьем химических производителей не только Нижегородской области, но и всего российского рынка.
Сейчас эксперты РЦК проводят диагностику предприятия и уже приступили к обучению сотрудников компании.
Ранее сообщалось, что нацпроект "Производительность туда" в Нижегородской области в 2022 году выполнен на 100%.
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