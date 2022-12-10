Более 24 тысяч малышей родились в Нижегородской области в 2022 году Общество

Фото: Главное управление ЗАГС Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова на пресс-конференции 13 января подвела итоги 2022 года.

Согласно информации, в прошедшем году количество заключенных браков увеличилось на 13% и составило 21 374. При этом количество разводов сократилось на 1,5% - до 12 998.

Самой популярной датой для заключения брака стало 22.07.2022. В этот день в Нижегородской области заключили брак 445 пар. В "зеркальную" дату 22.02.2022 в регионе появилось 228 новых семей.

На 2023 год уже принято 3 926 заявлений о регистрации брака. Забронировать желаемую дату можно дистанционно через портал государственных услуг или лично обратиться в отделы ЗАГС.

В 2022 году в Нижегородской области родились 24 242 детей, из которых 12 410 - мальчики. В прошлом году на свет в регионе появились на свет 293 двойни и 3 тройни. В основном, мамами становятся женщины в возрасте от 30 до 39 лет.

У мальчиков самым популярным стало имя Михаил (590), второе место – у Александров (586), лидер прошлых лет – Артём - занимает только третье место (577).

Рейтинг женских имен вновь возглавила София (573). Далее идут Анна (471) и Виктория (468).

Также Ольга Краснова рассказала, что в 2022 году с помощью суперсервиса "Рождение ребенка" на портале Госуслуг дистанционно зарегистрировали новорожденного более 600 нижегородских семей.

Ранее сообщалось, что регистрация ребёнка по месту жительства теперь доступна на портале Госуслуг.

Также напомним, что почти 130 несовершеннолетних девушек стали матерями в Нижегородской области в 2022 году.