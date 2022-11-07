Почти 130 несовершеннолетних девушек стали матерями в Нижегородской области в 2022 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Почти 130 несовершеннолетних девушек стали матерями в Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на ГУ ЗАГС региона.

Согласно информации, с начала года детей родили 127 девочек в возрасте до 18 лет, из них 26 проживают в Нижнем Новгороде.

Ранее руководитель Нижегородстата Дмитрий Масло рассказал о матерях и материнстве в Нижегородской области.

Так, в 2021 году в Нижегородской области родилось 26 104 ребенка. Средний возраст рожающих женщин - 29 лет.