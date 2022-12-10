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Общество

Стимулирующие выплаты в 2022 году в Нижегородской области получили 49 медиков дефицитных специальностей

13 января 2023 17:48  [126] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Стимулирующие выплаты в 2022 году в Нижегородской области получили 49 медиков дефицитных специальностей. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Согласно информации, средства получили сотрудники 24 медицинских организаций, расположенных в населенных пунктах с численностью населения более 50 тысяч человек. Каждый медик получил 1 млн рублей.

Лидером по количеству специалистов, получивших выплаты, стала Борская ЦРБ - 6 сотрудников. 5 человек трудятся в Кстовской ЦРБ, еще 5 - в городской больнице №25 Нижнего Новгорода, 4 человека - в городской поликлинике №4 Нижнего Новгорода.

Как отметил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, выплаты могут получить медики 20 специальность, среди которых врач-анестезиолог-реаниматолог, невролог, рентгенолог, врач скорой медицинской помощи, врач ультразвуковой диагностики, онколог, детский кардиолог, -психиатр-нарколог, акушер-гинеколог, инфекционист и другие.

Для получения выплаты необходимо заключить бессрочный трудовой договор по основному месту работы по вакантной штатной должности врача-специалиста, входящего в утвержденный перечень. Медику необходимо отработать в данной организации 5 лет.

Также в рамках программы "Земский фельдшер"/"Земский доктор" в 2022 году выплаты получили 118 медицинских работников региона. 72 врачам с высшим медицинским образованием было выплачено 89,5 млн рублей, специалистам со средним медицинским образованием – 30,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что более 150 млрд рублей будет выделено на дополнительные выплаты российским медикам в 2023 году.

Также напомним, что региональную программу по привлечению кадров в нижегородскую медицину расширят с 2023 года.

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Теги:
Выплаты Здравоохранение
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