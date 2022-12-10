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Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад об инциденте с проникшим в дзержинскую школу мужчиной

13 января 2023 18:14  [26] Происшествия

Фото: Алексей Алексеев

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад об инциденте с проникшим в дзержинскую школу мужчиной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 11 января неизвестный мужчина ворвался в школу Дзержинска, начал бегать по первому этажу и хватать младшеклассниц.

Ученики старших классов обратились за помощью к учителю физкультуры, который вывел нарушителя из школы.

В дальнейшем неадекватный мужчина был задержан полицией и арестован на 5 суток. В отношении злоумышленника был составлен административный протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Согласно информации, о ходе проводимой проверки руководитель СУ СК России по Нижегородской области Айрат Ахметшин доложит Александру Бастрыкину.

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Теги:
Следственное управление Школы
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