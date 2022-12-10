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Качество горячей воды улучшили в 29 школах и детсадах Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, учреждения Канавинского и Московских районах были переведены с открытой системы горячего водоснабжения на закрытую.
Ранее местные жители жаловались на плохое качество горячей воды из-за того, что в некоторых зданиях забор воды происходит непосредственно из тепловой сети.
Юрий Шалабаев отметил, что теперь качество горячей воды больше не зависит от системы теплоснабжения. За 37,5 млн рублей тепловые пункты установили в следующих образовательных учреждениях:
- школы: №176, 70, 121, 110, 51, 115 корп. 1 и 2, 178, 139, гимназия №2 и лицей №87;
- детские сады: №67, 184, 452, 74, 76, 417, 147, 437, 141, 65, 18, 94, 322, 345, 321, 304, 212, 63.
Ранее сообщалось, что занятия в двух новых детских садах стартовали в Приокском районе Нижнего Новгорода.
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