Торгово-складской комплекс Нижегородской ярмарки включен в реестр ОКН регионального значения Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Торгово-складской комплекс Нижегородской ярмарки включен в реестр ОКН регионального значения. Соответствующий приказ УГООКН Нижегородской области опубликован на портале правовой информации.

Согласно информации, здание, построенное в конце XIX века, находится на бульваре Мира, 23.

Режимом использования объекта культурного наследия допускаются работы по сохранению здания, прокладка или ремонт подземных инженерных коммуникаций.

При этом запрещается снос объекта, строительство объектов капитального строительства и надземных инженерных сетей на территории ОКН, размещение на здании рекламных конструкций.

Ранее сообщалось, что главный ярмарочный дом в Нижнем Новгороде планируется модернизировать.