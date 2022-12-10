Фото:
Telegram-бот общественного мониторинга воздуха запущен в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в экоцентре "Дронт".
Согласно информации, бот "Воздух 42" рассылает пользователям информацию о превышениях, зафиксированных станциями общественного мониторинга воздуха.
Данные предоставляются с датчиков и станций самих жителей, которые устанавливают их у себя дома и делятся показателями на сайтах Sensor.Community и Aircms.online.
Всего в Нижнем Новгороде работает 17 таких станций, измеряющих количество продуктов горения, сажи, минеральных солей, отходов производств и других элементов в воздухе.
В случае превышения опасных веществ рядом с местом проживания пользователь получит уведомление об этом.
Ранее сообщалось, что мобильное приложение для отслеживания качества воздуха появится в Нижегородской области.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+