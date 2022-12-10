Нижний Новгород появится на 10-рублёвой монете
Более 30 зданий планируется снести в рамках КРТ в Советском районе
Нижний Новгород и Лабытнанги свяжет прямой поезд
Ещё один тепличный комплекс откроют на Бору в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
16 января 2023 16:10  [2] Telegram-бот общественного мониторинга воздуха запущен в Нижнем Новгороде
16 января 2023 15:38  [86] Льготный проезд планируют ввести на общественном транспорте Дзержинска в первом квартале 2023 года
16 января 2023 15:14  [91] Волонтерам "Цеха 52" передали оборудование для пошива тактических носилок и экипировки для участников СВО
16 января 2023 14:54  [85] Более 650 студентов нижегородских вузов вышли в финал олимпиады "Я – профессионал"
16 января 2023 13:30  [113] Строительство коммунальных магистралей в Дзержинске идёт с опережением графика
16 января 2023 12:49  [212] Танцевальная платформа появится на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде
16 января 2023 12:19  [608] Количество автобусов увеличили на 15 маршрутах в Нижнем Новгороде
16 января 2023 11:59  [143] Торгово-складской комплекс Нижегородской ярмарки включен в реестр ОКН регионального значения
16 января 2023 11:43  [135] Качество горячей воды улучшили в 29 школах и детсадах Нижнего Новгорода
16 января 2023 10:50  [169] НРО КПРФ проведет в Нижнем Новгороде митинг в поддержку увековечивания памяти Сталинградской битвы
Общество

Telegram-бот общественного мониторинга воздуха запущен в Нижнем Новгороде

16 января 2023 16:10  [2] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Telegram-бот общественного мониторинга воздуха запущен в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в экоцентре "Дронт".

Согласно информации, бот "Воздух 42" рассылает пользователям информацию о превышениях, зафиксированных станциями общественного мониторинга воздуха.

Данные предоставляются с датчиков и станций самих жителей, которые устанавливают их у себя дома и делятся показателями на сайтах Sensor.Community и Aircms.online.

Всего в Нижнем Новгороде работает 17 таких станций, измеряющих количество продуктов горения, сажи, минеральных солей, отходов производств и других элементов в воздухе.

В случае превышения опасных веществ рядом с местом проживания пользователь получит уведомление об этом.

Ранее сообщалось, что мобильное приложение для отслеживания качества воздуха появится в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Технологии Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Архив
Грипп заразен
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph