Telegram-бот общественного мониторинга воздуха запущен в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Telegram-бот общественного мониторинга воздуха запущен в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в экоцентре "Дронт".

Согласно информации, бот "Воздух 42" рассылает пользователям информацию о превышениях, зафиксированных станциями общественного мониторинга воздуха.

Данные предоставляются с датчиков и станций самих жителей, которые устанавливают их у себя дома и делятся показателями на сайтах Sensor.Community и Aircms.online.



Всего в Нижнем Новгороде работает 17 таких станций, измеряющих количество продуктов горения, сажи, минеральных солей, отходов производств и других элементов в воздухе.

В случае превышения опасных веществ рядом с местом проживания пользователь получит уведомление об этом.



Ранее сообщалось, что мобильное приложение для отслеживания качества воздуха появится в Нижегородской области.