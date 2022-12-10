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Общество

Количество мест в схеме размещения НТО в Нижнем Новгороде предложили увеличить

16 января 2023 17:24  [57] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Депутаты Гордумы на заседании постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству подвели итоги нестационарной торговли в Нижнем Новгороде за 2022 год и обсудили меры по дальнейшему развитию этого вида деятельности.

Директор городского департамента развития предпринимательства и инвестиций Наталия Федичева рассказала депутатам, что доходы от размещения временных торговых объектов в 2022 году составили почти 87 млн рублей - это на 10% более, чем было запланировано.

В рамках развития данного вида деятельности и для обеспечения жителей и гостей Нижнего Новгорода услугами торговли и общественного питания в местах массового отдыха предложено увеличить количество мест в схеме размещения НТО. Согласно информации, это могут быть павильоны, киоски, палатки, торговые автоматы и т.д.

Зампредседателя постоянной комиссии Жанна Скворцова добавила, что НТО должны размещаться в местах с высоким спросом у жителей города. В качестве примера она привела территорию у ГКБ №38 на улице Чернышевского, где нет продуктового магазина.

"Предполагаю, что это могло бы заинтересовать предпринимателей, которые могли бы установить торговую точку", – сказала депутат.

Жанна Скворцова предложила профильному департаменту корректировать схему размещения НТО, исходя из запросов жителей города.

Напомним, в рамках заседания депутаты Гордумы также обсудили информацию о ходе реализации концессионных соглашений, заключенных мэрией. Так, сейчас в Нижнем Новгороде реализуется семь концессионных соглашений, в которые инвестировано более 31 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что действие договоров на размещение нестационарных торговых объектов в Нижнем Новгороде продлено до 31 декабря 2029 года.

Также в городе был упрощен процесс установки летних веранд в кафе.

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Теги:
Гордума Предприниматели Торговля
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