Количество мест в схеме размещения НТО в Нижнем Новгороде предложили увеличить

Депутаты Гордумы на заседании постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству подвели итоги нестационарной торговли в Нижнем Новгороде за 2022 год и обсудили меры по дальнейшему развитию этого вида деятельности.
Директор городского департамента развития предпринимательства и инвестиций Наталия Федичева рассказала депутатам, что доходы от размещения временных торговых объектов в 2022 году составили почти 87 млн рублей - это на 10% более, чем было запланировано.
В рамках развития данного вида деятельности и для обеспечения жителей и гостей Нижнего Новгорода услугами торговли и общественного питания в местах массового отдыха предложено увеличить количество мест в схеме размещения НТО. Согласно информации, это могут быть павильоны, киоски, палатки, торговые автоматы и т.д.
Зампредседателя постоянной комиссии Жанна Скворцова добавила, что НТО должны размещаться в местах с высоким спросом у жителей города. В качестве примера она привела территорию у ГКБ №38 на улице Чернышевского, где нет продуктового магазина.
"Предполагаю, что это могло бы заинтересовать предпринимателей, которые могли бы установить торговую точку", – сказала депутат.
Жанна Скворцова предложила профильному департаменту корректировать схему размещения НТО, исходя из запросов жителей города.
Напомним, в рамках заседания депутаты Гордумы также обсудили информацию о ходе реализации концессионных соглашений, заключенных мэрией. Так, сейчас в Нижнем Новгороде реализуется семь концессионных соглашений, в которые инвестировано более 31 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что действие договоров на размещение нестационарных торговых объектов в Нижнем Новгороде продлено до 31 декабря 2029 года.
Также в городе был упрощен процесс установки летних веранд в кафе.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+