Учебный процесс в корпусах "Школы 800" в Сормовском и Автозаводском районах планируется начать 1 сентября 2023 года Общество

Корпус Школы 800 в Верхних Печерах Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Учебный процесс в корпусах "Школы 800" в Сормовском и Автозаводском районах планируется начать 1 сентября 2023 года. Об этом сообщил директор "Школы 800" Марк Сартан.

Согласно информации, за строительство корпусов отвечает концессионер ПКК "Просвещение".

После завершения строительных работ будет получена лицензия на ведение образовательной деятельность. Планируется, что учебный процесс в корпусах Автозаводского и Сормовского района начнется с началом следующего учебного года - 1 сентября 2023 года.

Напомним, сейчас идет прием учеников в корпус "Школы 800" в Верхних Печерах. Здесь образовательный процесс начнется 27 февраля.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в этом корпусе будут созданы дополнительные места.

Крупнейший в России образовательный комплекс "Школа 800" будет состоять из трёх учебных корпусов в Нижнем Новгороде (на 1 500 мест - на бульваре Южный в Автозаводском районе, на 1 500 мест в мкр. "Верхние Печёры" в Нижегородском районе и на 1 100 мест - в границах улиц Машинная-Победная в Сормовском районе).