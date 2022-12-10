Нижегородское правительство решает вопрос с собственностью участков под строительство здания оперного театра Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородское правительство решает вопрос с собственностью участков под строительство здания оперного театра. Об этом сообщили в Минкульте Нижегородской области, отвечая на вопросы подписчиков губернатора Глеба Никитина в соцсети "Вконтакте".

По словам нижегородки, сейчас в театре наблюдается аншлаг почти на всех спектаклях, а состояние зала не удовлетворяет зрителей. Также она отметила, что ранее говорилось о 4 выбранных под строительство участках и поинтересовалась судьбой вопроса о них.

Как сообщили в министерстве культуры, сейчас решаются вопросы по поводу собственности земельных участков, подходящих для строительства нового здания театра.

После этого на архитектурном совете будет выбран конкретный участок и объявлен архитектурный конкурс.

Напомним, идея строительства нового здания театра обсуждалась еще в 2006 году. Предполагалось, что проектирование начнется в 2007 году, а само строительство, которое обойдется бюджету в 1 млрд рублей, начнется уже в 2008 году.

Однако, проектировщик допустил ряд недостатков во время разработки документов и отказался устранять их в добровольном порядке.

В 2019 году сообщалось, что нижегородские власти прорабатывают возможность получения федерального финансирования этого проекта.