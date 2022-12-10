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Храм может быть построен у больницы им. Семашко в Нижнем Новгороде. Соответствующий проект межевания опубликован на сайте мэрии.
Согласно информации, проект межевания территории на улице Родионова, 190 был разработан Нижегородской митрополией за собственные средства.
Площадь земельного участка под церковь составляет 1 313 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что храм планируется построить у ЖК "Аквамарин" в Нижнем Новгороде.
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