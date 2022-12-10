Олег Лавричев: "Живущие и будущие поколения всегда будут восхищаться мужеством ленинградцев" Общество

Олег Лавричев

Сегодня, 18 января, исполняется ровно 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил обращение к нижегородцам в связи с этой датой.

"Сегодня исполняется 80 лет со дня прорыва блокадного кольца вокруг Ленинграда. Это одна из важнейших дат в истории Великой Отечественной войны.

Мы отдаем дань памяти погибшим защитникам и жителям города, дань уважения самоотверженности и внутренней силе выживших блокадников. Низкий поклон всем, кто с честью выдержал самые горькие в истории страны испытания!" - подчеркнул спикер Гордумы.

"В этот день мы вспоминаем и благодарим и тех, кто своим трудом помогал блокадному Ленинграду. Десятки тысяч военнослужащих, призванных с территории нашей области, участвовали в боях на Ленинградском фронте. Чтобы поддержать своих соотечественников, горьковчане отправляли в Ленинград продовольствие. По "дороге жизни" на Ладожском озере знаменитые "полуторки" Горьковского автозавода эвакуировали в тыл более 10 тысяч жителей города. В память о трагедии, которую пережили дети блокадного Ленинграда, в поселке Шатки установлен мемориал Тане Савичевой, девочке, чья судьба и сегодня никого не оставит равнодушным", - отметил председатель Городской Думы Нижнего Новгорода.

"Живущие и будущие поколения всегда будут восхищаться мужеством ленинградцев, несмотря ни на что остававшихся верными родному городу и Отечеству!" - сказал в заключение Олег Лавричев.