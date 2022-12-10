Олег Лавричев: "Живущие и будущие поколения всегда будут восхищаться мужеством ленинградцев"

Олег Лавричев
Сегодня, 18 января, исполняется ровно 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил обращение к нижегородцам в связи с этой датой.
"Сегодня исполняется 80 лет со дня прорыва блокадного кольца вокруг Ленинграда. Это одна из важнейших дат в истории Великой Отечественной войны.
Мы отдаем дань памяти погибшим защитникам и жителям города, дань уважения самоотверженности и внутренней силе выживших блокадников. Низкий поклон всем, кто с честью выдержал самые горькие в истории страны испытания!" - подчеркнул спикер Гордумы.
"В этот день мы вспоминаем и благодарим и тех, кто своим трудом помогал блокадному Ленинграду. Десятки тысяч военнослужащих, призванных с территории нашей области, участвовали в боях на Ленинградском фронте. Чтобы поддержать своих соотечественников, горьковчане отправляли в Ленинград продовольствие. По "дороге жизни" на Ладожском озере знаменитые "полуторки" Горьковского автозавода эвакуировали в тыл более 10 тысяч жителей города. В память о трагедии, которую пережили дети блокадного Ленинграда, в поселке Шатки установлен мемориал Тане Савичевой, девочке, чья судьба и сегодня никого не оставит равнодушным", - отметил председатель Городской Думы Нижнего Новгорода.
"Живущие и будущие поколения всегда будут восхищаться мужеством ленинградцев, несмотря ни на что остававшихся верными родному городу и Отечеству!" - сказал в заключение Олег Лавричев.
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