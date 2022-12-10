Вода в купелях Нижнего Новгорода соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Все восемь купелей в Нижнем Новгороде готовы к крещенским купаниям. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, купели обследовали водолазы и специалисты Роспотребнадзора, которые установили, что вода в них соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям

Как рассказал Юрий Шалабаев, на местах организованных купаний будут дежурить спасатели, сотрудники полиции и волонтеры, которые помогут посетителям в навигации и информировании.

"Прошу всех соблюдать технику безопасности: не принимать алкоголь перед купанием, помнить о своем здоровье, учитывать рекомендации врачей (не купаться в ледяной воде людям, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также маленьким детям)", - подчеркнул мэр.

Напомним, всего в Нижегородской области будет организовано 70 иорданей, семь из них – в Нижнем Новгороде.

Время работы Купелей в Нижнем Новгороде:

- на Парковом озере на территории стадиона "Труд" - с 22:00 18 января до 4:00 19 января;

- на территории Прихода церкви Святой Живоначальной Троицы на ул. Кима, 77 - с 00:00 до 12:00 часов 19 января;

- на берегу паркового озера со стороны ул. Героя Смирнова с 22:00 18 января;

- на набережной Гребного канала напротив судейской вышки - с 22:00 18 января до 3:00 19 января;

- на территории пляжа Силикатного озера за домом №25а по проспекту Ленина - с 22:00 18 января до 4:00 19 января;

- на Щелоковском хуторе (второе озеро) - с 23:00 18 января до 04:00 19 января;

- на озере в деревне Сартаково (2 купели) - с 22:00 18 января.

С полным списком мест для крещенских купаний в регионе можно ознакомиться по ссылке.

Также напомним, что ряд улиц в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта в крещенскую ночь.