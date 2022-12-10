Специалисты лабораторий водоканала проверили питьевую воду в храмах Нижнего Новгорода накануне Крещения

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Специалисты лабораторий водоканала проверили качество питьевой воды в храмах Нижнего Новгорода накануне православного праздника Крещения Господня.
Согласно информации, работы проводили Центральная химико-бактериологическая лаборатория при Ново-Сормовской водопроводной станции и Центральная химико-бактериологическая лаборатория при Слудинской водопроводной станции АО "Нижегородский водоканал".
Пробы воды были взяты из водопроводов, скважин и источников при храмах. Они были исследованы по органолептическим, химическим и микробиологическим показателям.
В итоге качество отобранной питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" в 36 храмах Нижнего Новгорода:
Напомним, вода в купелях Нижнего Новгорода соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Напомним, всего в Нижегородской области будет организовано 70 иорданей, семь из них - в Нижнем Новгороде.
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