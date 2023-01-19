Около 8 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Нижегородской области

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Более 8 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Согласно информации, мероприятия обошлись без происшествий.
Безопасность во время крещенских купаний обеспечивали 174 человека и 39 единиц техники.
Кроме того, дежурили 30 волонтеров НРО "Всероссийского студенческого корпуса спасателей".
Напомним, всего в Нижегородской области было организовано 70 иорданей, семь из них – в Нижнем Новгороде.
Перед купаниями купели были проверены специалистами Роспотребнадзора и водолазами.
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