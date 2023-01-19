Девять домов расселят в Ленинском районе Нижнего Новгорода в рамках КРТ

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Девять домов расселят в Ленинском районе Нижнего Новгорода в рамках комплексного развития территории. Об этом сообщили в Минграде Нижегородской области.
Согласно информации, в границах улиц Правды, Чонгарской и Менделеева будет расселено 5 аварийных и 4 ветхих дома. На территории 1,8 га планируется построить многоквартирные дома и надземный паркинг.
На встрече 18 января жители проголосовали "за" или "против" проекта КРТ и обсудили волнующие их вопросы.
В Минграде отметили, что собственники расселяемого в рамках КРТ жилья получат равноценное возмещение или равнозначное жилье взамен равноценного возмещения. Нанимателям полагается равнозначное жилье.
Итоги голосования местных жителей будут поведены в течение 10 дней.
Напомним, мастер-план КРТ в Ленинском районе был опубликован в декабре 2022 года.
Ранее сообщалось, что расселение 97 аварийных домов в рамках КРТ планируется в Нижнем Новгороде.
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