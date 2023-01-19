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Культура и отдых

Тур на ретропаровозе "Морозный" на фабрику мороженого на Бору пройдет 12 февраля

20 января 2023 14:25  [123] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Тур на ретропаровозе "Морозный" на фабрику мороженого на Бору пройдет 12 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, программу поездки разработали  в рамках федерального проекта "Повышение доступности туристических продуктов" нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Участникам тура расскажут о процессе изготовления мороженного и проведут мастер-класс по изготовлению эскимо, после чего продукцию фабрики можно будет попробовать. После посещения фабрики туристам расскажут об истории Моховых гор, проведут экскурсию по Музею боевой славы и духовному центру "Сергиевская слобода".

По словам министра туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, тур на ретропаровозе имеет большую популярность. В феврале также запланированы экскурсионные рейсы в Семенов, Богородск, Большое Болдино и Простоквашино.

Подробнее о программе можно узнать по ссылке.

Ранее сообщалось, что сборник детских туристических маршрутов и гид в виртуальной реальности презентовали в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Железная дорога Туризм
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