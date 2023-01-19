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Общество

Еще 6 соседских центров появятся в Нижнем Новгороде в 2023 году

20 января 2023 17:45  [88] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода,архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Еще 6 соседских центров появятся в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии Гордумы по местному самоуправлению.

Согласно информации, в трех из запланированных к открытию соседских центрах уже идет ремонт и закупка оборудования. Они находятся в Ленинском, Канавинском и Нижегородском районах, их открытие запланировано на март. Еще для трех центров идет отбор отмещений.

Также в текущем году запланирован ремонт в ТОСах в шести районах на общую сумму около 10 млн рублей.

Как рассказал директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города Артур Штоян, в 2022 году на реализацию программы "Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального взаимодействия" было направлено 18,8 млн рублей, из которых 11,8 млн рублей было выделено на поддержку деятельности ТОСов, в том числе на коммунальные платежи – 4,6 млн рублей, на ремонтные работы в помещениях – 4,2 млн рублей, на закупку оборудования, канцелярских, хозяйственных товаров и подарков для мероприятий – 3 млн рублей.

Кроме того, в прошлом году к 90-летию Автозаводского района был открыт соседский центр на улице Пермякова, 14. Стоимость ремонтных работ в помещении составила 3,6 млн рублей. Также на 600 тыс. рублей был проведен ремонт в помещениях шести ТОС в Канавинском, Ленинском, Московском, Нижегородском и Советском районах.

Ранее сообщалось, что граффити украсили соседские центры Нижнего Новгорода.

Напомним, что соседские центры в Нижнем Новгороде появились в 2019 году на базе территориальных общественных самоуправлений.

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Теги:
Гордума ТОС
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