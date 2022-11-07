Граффити украсили соседские центры Нижнего Новгорода Общество

Соседский центр СормовичЪ Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Граффити украсили соседские центры Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодёжной политики городской администрации.

Как отметила директор АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" Оксана Дектерева, большинство людей может не обратить внимания на вывеску ТОС, а граффити делают центры более заметными.

Так, в рамках конкурса "Укрась свой ТОС" на входе ТОС "Ленгородок" появилась панорама Всероссийской промышленной и художественной выставки, проходившей 1896 году в Нижнем Новгороде.

На фасаде дома №11 по улице Голованова, где находится соседский центр "Содружество", изображен портрет советского военачальника, главного Маршала авиации Александра Голованова.

Вход в соседский центр "СормовичЪ" украсили изображением птиц, а на стене ТОС "ОАО "Агрокомбинат Горьковский" нарисовали дружных соседей, приглашающих присоединиться к активу ТОСа.

Одну из стен соседского центра "Циолковский" теперь украшает панорама Нижнего Новгорода, на которой запечатлено слияния Волги и Оки, стадион, а также башня Кремля.

Ранее сообщалось, что семь соседских центров нового формата планируется открыть в Нижнем Новгороде в 2022 году.

Напомним, что соседские центры в Нижнем Новгороде появились в 2019 году на базе территориальных общественных самоуправлений.

Также ранее мы рассказывали, что масштабная варакушка украсила промзону в Нижнем Новгороде.