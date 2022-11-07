Нацпроекты — людям
Высшая школа искусств и дизайна откроется в ННГУ
Рост тарифов ЖКХ с 1 декабря
Глеб Никитин - о "Школе 800" в Верхних Печёрах
Программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
05 декабря 2022 11:21  [4] Маршрут автобуса №2а в Заволжье будет скорректирован с 8 декабря
05 декабря 2022 10:54  [55] Глеб Никитин: "Волонтёры никогда не остаются равнодушными к чужим проблемам"
05 декабря 2022 10:45  [62] Граффити украсили соседские центры Нижнего Новгорода
05 декабря 2022 10:26  [67] Морозная погода в пределах -10° установится на неделе в Нижегородской области
05 декабря 2022 10:00  [104] Сотни специалистов в области образования и госслужбы изучают противодействие терроризму и экстремизму на базе НГЛУ
05 декабря 2022 09:50  [97] Юрий Шалабаев: "Быть волонтёром – это большой труд, сложный и выматывающий, но благодарный"
04 декабря 2022 18:12  [302] Инфекционисты прогнозируют рост числа случаев кори и коклюша в России
04 декабря 2022 17:21  [443] Более половины автодороги Нижний Новгород – Кстово обновили по нацпроекту в 2022 году
04 декабря 2022 16:35  [359] Опасный гололёд сохранится в Нижегородской области до 7 декабря
03 декабря 2022 17:15  [523] Иллюминация в виде большого навесного шатра стала украшением катка в нижегородском парке "Швейцария"
Общество

Граффити украсили соседские центры Нижнего Новгорода

05 декабря 2022 10:45  [62] Общество
Соседский центр СормовичЪ

Соседский центр СормовичЪ

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Граффити украсили соседские центры Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодёжной политики городской администрации.

Как отметила директор АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" Оксана Дектерева, большинство людей может не обратить внимания на вывеску ТОС, а граффити делают центры более заметными.

Так, в рамках конкурса "Укрась свой ТОС" на входе ТОС "Ленгородок" появилась панорама Всероссийской промышленной и художественной выставки, проходившей 1896 году в Нижнем Новгороде.

На фасаде дома №11 по улице Голованова, где находится соседский центр "Содружество", изображен портрет советского военачальника, главного Маршала авиации Александра Голованова.

Вход в соседский центр "СормовичЪ" украсили изображением птиц, а на стене ТОС "ОАО "Агрокомбинат Горьковский" нарисовали дружных соседей, приглашающих присоединиться к активу ТОСа.

Одну из стен соседского центра "Циолковский" теперь украшает панорама Нижнего Новгорода, на которой запечатлено слияния Волги и Оки, стадион, а также башня Кремля.

Ранее сообщалось, что семь соседских центров нового формата планируется открыть в Нижнем Новгороде в 2022 году.

Напомним, что соседские центры в Нижнем Новгороде появились в 2019 году на базе территориальных общественных самоуправлений.

Также ранее мы рассказывали, что масштабная варакушка украсила промзону в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
граффити ТОС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph