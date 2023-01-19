ФАП в селе Смагино в Бутурлинском районе открылся после капитального ремонта

В селе Смагино Бутурлинского района после капитального ремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт - подразделение местной ЦРБ. Работы там проводились на федеральные средства по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение".
На обновление ФАПа было выделено 5,3 млн рублей. В течение полугода здесь заменили все инженерные сети, отремонтировали электрооборудование, крышу, заменили окна и двери, модернизировали системы водоснабжения и водоотведения. Кроме того, в здании отремонтировали котельную и установили новую пожарную сигнализацию.
Входные группы были отремонтированы и приспособлены для маломобильных граждан.
Главврач Бутурлинской ЦРБ Татьяна Стрельцова рассказала, что в этом медпункте уже более 30 лет трудится опытный специалист – фельдшер Марина Плеханова. И благодаря проведённой модернизации медик будет работать в улучшенных условиях.
За доврачебной медицинской помощью в ФАП села Смагино могут обратиться более 330 взрослых и 100 детей, проживающих в близлежащих населённых пунктах.
Главврач Бутурлинской ЦРБ добавила, что также повысить доступность медицинской помощи для жителей округа помогло и выделение новых автомобилей "Нива" и "Лада Гранта", которые используются для выезда медиков в отдалённые населённые пункты, а также для транспортировки пациентов в ЦРБ.
Ранее сообщалось, что шесть отделений Семёновской ЦРБ отремонтируют по нацпроекту "Здравоохранение". Кроме того, ремонт Выксунской ЦРБ полностью ##https://www.niann.ru/?id=586423##завершат весной этого года.
Напомним, что все ФАПы Нижегородской области в 2023 году подключат к интернету.
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