ФАП в селе Смагино в Бутурлинском районе открылся после капитального ремонта Общество

В селе Смагино Бутурлинского района после капитального ремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт - подразделение местной ЦРБ. Работы там проводились на федеральные средства по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение".

На обновление ФАПа было выделено 5,3 млн рублей. В течение полугода здесь заменили все инженерные сети, отремонтировали электрооборудование, крышу, заменили окна и двери, модернизировали системы водоснабжения и водоотведения. Кроме того, в здании отремонтировали котельную и установили новую пожарную сигнализацию.

Входные группы были отремонтированы и приспособлены для маломобильных граждан.

Главврач Бутурлинской ЦРБ Татьяна Стрельцова рассказала, что в этом медпункте уже более 30 лет трудится опытный специалист – фельдшер Марина Плеханова. И благодаря проведённой модернизации медик будет работать в улучшенных условиях.

За доврачебной медицинской помощью в ФАП села Смагино могут обратиться более 330 взрослых и 100 детей, проживающих в близлежащих населённых пунктах.

Главврач Бутурлинской ЦРБ добавила, что также повысить доступность медицинской помощи для жителей округа помогло и выделение новых автомобилей "Нива" и "Лада Гранта", которые используются для выезда медиков в отдалённые населённые пункты, а также для транспортировки пациентов в ЦРБ.

Ранее сообщалось, что шесть отделений Семёновской ЦРБ отремонтируют по нацпроекту "Здравоохранение". Кроме того, ремонт Выксунской ЦРБ полностью ##https://www.niann.ru/?id=586423##завершат весной этого года.

Напомним, что все ФАПы Нижегородской области в 2023 году подключат к интернету.