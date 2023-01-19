Контракт с подрядчиком на благоустройство территории у канатной дороги на Бору расторгнут Общество

Фото: Институт развития городской среды

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Контракт с подрядчиком на благоустройство территории у канатной дороги на Бору расторгнут. Об этом сообщили в Институте развития городской среды, отвечая на вопросы подписчиков губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в соцсети "Вконтакте".

Согласно информации, причиной расторжения стало невыполнение работ со стороны исполнителя.

Новый подрядчик будет выбран в феврале, а благоустройство должно завершиться в текущем году.



Напомним, что работы на площади рядом со станцией канатной дороги со стороны Бора планировалось завершить до 30 ноября 2021 года. Контракт на их проведение был заключен с ООО "Энергоконсалт", стоимость работ составила 34,9 млн рублей.

Однако благоустройство началось только в июле 2022 года.

Также ранее сообщалось, что лестница со смотровыми площадками появится у канатной дороги на Бору.