Зарплата нижегородских учителей в 2023 году проиндексирована на 31,6% Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Зарплата нижегородских учителей в 2023 году проиндексирована на 31,6%. Об этом сообщили в министерстве образования Нижегородской области, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "Вконтакте".

Согласно информации, минимальные оклады нижегородских педагогов были проиндексированы с 1 января 2023 года.

Предполагается, что среднемесячный доход в Нижегородской области в текущем году составит 44 360 рублей. Данному уровню должна соответствовать и средняя зарплата учителей.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 5 декабря подписал закон, в рамках которого средний размер прожиточного минимума в 2023 году будет увеличен до 14 375 рублей.

Кроме того, размер минимального размера оплаты труда с 1 января повышен до 16 242 рублей. По отношению к 2022 году МРОТ вырос на 6,3%.