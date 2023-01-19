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Экономика

Зарплата нижегородских учителей в 2023 году проиндексирована на 31,6%

23 января 2023 11:07  [238] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Зарплата нижегородских учителей в 2023 году проиндексирована на 31,6%. Об этом сообщили в министерстве образования Нижегородской области, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "Вконтакте".

Согласно информации, минимальные оклады нижегородских педагогов были проиндексированы с 1 января 2023 года.

Предполагается, что среднемесячный доход в Нижегородской области в текущем году составит 44 360 рублей. Данному уровню должна соответствовать и средняя зарплата учителей.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 5 декабря подписал закон, в рамках которого средний размер прожиточного минимума в 2023 году будет увеличен до 14 375 рублей.

Кроме того, размер минимального размера оплаты труда с 1 января повышен до 16 242 рублей. По отношению к 2022 году МРОТ вырос на 6,3%.

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Теги:
Зарплата Учитель
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