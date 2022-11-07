Размер МРОТ в России в 2023 году вырастет до 16 242 рублей Общество

Госдума РФ в третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда в 2023 году. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу парламента.

Согласно информации, по отношению к 2022 году МРОТ вырастет на 6,3% - с 15 279 до 16 242 рублей в месяц.

Повышение произойдёт с 1 января 2023 года. Как подчеркнули в Госдуме, благодаря этому вырастет зарплата примерно 3,5 млн работников бюджетной сферы.

Кроме того, в рамках законопроекта может измениться система расчёта МРОТ на 2023 и 2024 годы: его повысят в ускоренном порядке, а увеличение суммы станет зависимым от темпов роста суммы прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 5 декабря подписал закон, в рамках которого средний размер прожиточного минимума в 2023 году будет увеличен до 14 375 рублей.

Ранее сообщалось, что средняя месячная зарплата в Нижегородской области составляет 44 599 рублей, при этом реальная заработная плата за год уменьшилась на 1,5%.