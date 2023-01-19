Нижегородские IT-специалисты могут самостоятельно подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские IT-специалисты могут самостоятельно подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии. Об этом сообщили в Минцифры России.

Согласно информации, сотрудник может сам заполнить заявку на портале "Госуслуги" с 23 января по 6 февраля.

Для подачи заявки необходимо иметь подтвержденную учетную запись. После отправки заявления работодатель увидит его в своём личном кабинете на портале. Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправит свои данные, то внести его в список может организация.

Компания до 9 февраля должна подтвердить данные сотрудников и отправить их списки в Минцифры РФ через портал "Госуслуги". Решения об отсрочку будет принимать призывная комиссия с 1 апреля.

Получить отсрочку могут российские специалисты в возрасте от 18 до 27 лет. Они должны работать по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня, иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку, работать в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года.

ИТ-компания должна быть аккредитована до 9 февраля 2023 года. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы.

Ранее сообщалось, что отсрочку от мобилизации предложили дать фермерам и предпринимателям.

Также напомним, что призывной возраст в России планируют повысить уже весной 2023 года.