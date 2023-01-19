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Выпуск автобусов увеличен на 7 частных маршрутах в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.
Согласно информации, за прошедшую неделю количество подвижного состава увеличилось на маршрутах Т-37, Т-40, Т-44, Т-45, Т-67, Т-83 и Т-138.
Выпуск электротранспорта у "Нижегородэлектротранс" утром 23 января составил 98%.
Ранее сообщалось, что количество автобусов увеличили на 15 маршрутах в Нижнем Новгороде.
Также напомним, что три новые остановки общественного транспорта появятся в Нижнем Новгороде в феврале.
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