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Общество

Выпуск автобусов увеличен на 7 частных маршрутах в Нижнем Новгороде

23 января 2023 13:24  [3] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Выпуск автобусов увеличен на 7 частных маршрутах в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, за прошедшую неделю количество подвижного состава увеличилось на маршрутах Т-37, Т-40, Т-44, Т-45, Т-67, Т-83 и Т-138.

Выпуск электротранспорта у "Нижегородэлектротранс" утром 23 января составил 98%.

Ранее сообщалось, что количество автобусов увеличили на 15 маршрутах в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что три новые остановки общественного транспорта появятся в Нижнем Новгороде в феврале.

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Теги:
Общественный транспорт
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