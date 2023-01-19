РЖД в 2022 году инвестировали в инфраструктуру ГЖД в Нижегородской области 12,7 млрд рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

РЖД в 2022 году инвестировали в инфраструктуру Горьковской железной дороги в Нижегородской области 12,7 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, такой объем инвестиций в 2 раза больше значений 2021 года.

В частности, 1,6 млрд рублей было направлено на реконструкцию железнодорожного пути. Наиболее масштабные работы прошли на участках Сергач – Андосово и Муром – Навашино.

В обновление инфраструктуры пригородного пассажирского комплекса инвестировано более 100 млн рублей. Так, была завершена реконструкция платформы № 2 станции Семенов.

Также были поставлены новые пассажирские вагоны, курсирующие в составе туристических поездов. Они оборудованы кондиционерами, экологически чистыми туалетами, индивидуальными розетками и многим другим.

Кроме того, ведется реализация проекта по организации электричек сообщением Мыза – Кстово.

В 2022 году были разработаны проекты для реконструкции станции Мыза, строительства железнодорожного пути станция Ройка, а также строительства ТПУ в Кстове.

Всего Российские железные дороги в прошлом году инвестировали в развитие ГЖД 28,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что строительство платформы "Мещерская" в Нижнем Новгороде планируется начать в 2023 году.