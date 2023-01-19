РЖД в 2022 году инвестировали в инфраструктуру ГЖД в Нижегородской области 12,7 млрд рублей

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РЖД в 2022 году инвестировали в инфраструктуру Горьковской железной дороги в Нижегородской области 12,7 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Согласно информации, такой объем инвестиций в 2 раза больше значений 2021 года.
В частности, 1,6 млрд рублей было направлено на реконструкцию железнодорожного пути. Наиболее масштабные работы прошли на участках Сергач – Андосово и Муром – Навашино.
В обновление инфраструктуры пригородного пассажирского комплекса инвестировано более 100 млн рублей. Так, была завершена реконструкция платформы № 2 станции Семенов.
Также были поставлены новые пассажирские вагоны, курсирующие в составе туристических поездов. Они оборудованы кондиционерами, экологически чистыми туалетами, индивидуальными розетками и многим другим.
Кроме того, ведется реализация проекта по организации электричек сообщением Мыза – Кстово.
В 2022 году были разработаны проекты для реконструкции станции Мыза, строительства железнодорожного пути станция Ройка, а также строительства ТПУ в Кстове.
Всего Российские железные дороги в прошлом году инвестировали в развитие ГЖД 28,6 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что строительство платформы "Мещерская" в Нижнем Новгороде планируется начать в 2023 году.
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